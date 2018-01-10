В небе над Россией налетали на рекорд

Рекордной отметки в 1,5 млн полетов достигла в 2017 году интенсивность движения в воздушном пространстве России. По сравнению с показателями 2016 года рост составил 8,26%. Об этом 10 января сообщается на портале Федерального агентства воздушного транспорта.

За 12 месяцев прошлого года перевозчики выполнили в воздушном пространстве России более 740 тысяч рейсов. На международных направлениях российские и иностранные авиакомпании осуществили более 789 тысяч полетов (из них 281 тысяча – транзитные маршруты над Россией).

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, рекорд в новейшей истории отечественной гражданской авиации был установлен в том числе благодаря слаженной работе всех служб организации воздушного движения.

«В конце прошлого года мы ввели в строй новый Московский центр автоматизированного управления воздушным движением. В этом году планируем открыть еще два центра – в Екатеринбурге и Тюмени», – поделился планами Александр Нерадько, которому совсем недавно, в декабре 2017 года, прочили скорую отставку.

Напомним, о возможной отставке нынешнего главы Росавиации 14 декабря 2017 года со ссылкой на два источника, близких к Минтрансу, сообщило информационное агентство RNS. По информации агентства, такое решение могло быть принято после письма Генпрокуратуры на имя министра транспорта Максима Соколова. В этом документе шла речь о якобы допущенных нарушениях при контроле за деятельностью перевозчика «ВИМ-Авиа» – компании, которая осенью минувшего года прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.