Россия потратила последний триллион из Резервного фонда

Все средства, остававшиеся в Резервном фонде, в декабре 2017 года были отправлены на покрытие дефицита средств. Денег в нём больше не осталось.

«Остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», — говорится в сообщении Минфина от 10 января.

Сейчас на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки, и с 1 февраля он будет официально упразднен. Теперь в России остался только Фонд национального благосостояния. Его объем на 1 января 2018 года согласно данным Минфина составил 3,7 трлн рублей. Для сравнения: в 2014 году в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния числилось почти по 4 триллиона рублей.