Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня

Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Программа NDC (New Distribution Capability) позволяет коренным образом изменить технологию дистрибуции авиауслуг. Вместо предоставления базовой информации она позволяет предоставить «объемное» информирование о продукте авиакомпании: возраст воздушного судна, конфигурация салона, полный перечень дополнительных услуг и проч. Технический функционал NDC делает возможной наглядную демонстрацию продуктов и услуг авиакомпании, что позволяет пассажиру делать более информированный выбор.

Происходит персонализация продукта с учетом возможностей и предпочтений конкретного клиента. Весь спектр дополнительных услуг и тарифных групп авиакомпании посредством NDC может быть приобретен напрямую через метапоисковые и агентские порталы, подключаемые к NDC-шлюзу Аэрофлота.

Все активности выполняются в системе бронирования авиакомпании, т.е. она полностью контролирует заказ услуг и сопровождает клиента. Современная технология позволила избавить систему дистрибуции Аэрофлота от дополнительных посреднических звеньев и повысить эффективность сервиса.

Внедрение стандарта NDC стало возможным благодаря полной автоматизации бизнес-процессов в Аэрофлоте, который занимает одно из ведущих мест по цифровизации среди авиакомпаний мира.

Авиакомпания использует современные высокотехнологичные решения для совершенствования предлагаемого пассажирам продукта. Аэрофлот реализует проекты на основе Big Data и других цифровых технологий. Работа на этом направлении обеспечивает повышение эффективности и контроля над расходами, помогает удерживать тарифы на низком уровне и повышать доступность авиаперелетов для населения.