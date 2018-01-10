В Петербурге накрыли канал поставки контрафактных сигарет из Подмосковья

В результате более 20 обысков складских и жилых помещений полицейские изъяли 70 тыс. пачек контрафактной табачной продукции, которая поступала в Северную столицу из Московской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок), установлено, что из подмосковного региона злоумышленники поставляли на территорию Петербурга и Ленобласти контрафактные сигареты, а затем перепродавали их, в первую очередь на рынке в Московском районе. Кроме того, фигуранты этого дела создавали интернет-сайты для оптовой продажи контрафакта, который хранился на разбросанных по городу складах.

В настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и проводят оперативно-разыскные мероприятия по их задержанию.