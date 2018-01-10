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10.01.2018 15:12

Суд ликвидировал профсоюз МПРА

 

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение о ликвидации межрегионального профессионального союза «Рабочая Ассоциация» (МПРА), сообщила 10 января пресс-служба суда.

С исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц обратился прокурор Санкт-Петербурга. Необходимость ликвидации истец объяснял в том числе тем, что организация ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме.

Глава МПРА, экс-депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Этманов назвал претензии к организации «политическим заказом», но от кого он мог исходить, не уточнил. На сайте МПРА есть заявление Этманова, в котором он высказывает такие подозрения в адрес юриста Ильи Ремесло, который прославился исками к Алексею Навальному и его штабу.

По словам Алексея Этманова, МПРА, действительно, занималась сбором подписей, но это было продиктовано борьбой за права трудящихся. Он также сообщил о намерении обжаловать решение. По его словам, аналогичные иски о ликвидации МПРА уже поступали от прокуратуры в Красногвардейский районный суд, а также на рассмотрение мировых судей, однако в удовлетворении жалоб было отказано.

МПРА был создан в 2006 году на базе профсоюзов заводов Ford и «АвтоВаз» и изначально занимался отстаиванием прав сотрудников автомобильной промышленности. С 2013 года начал принимать в свои ряды представителей других отраслей.


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