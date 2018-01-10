41-му «безрогому» троллейбусу нездоровится второй день подряд
На 41-м маршруте, куда перед Новым годом выпустили троллейбусы с увеличенным автономным ходом, уже второй день подряд высаживают пассажиров. Горэлектротранс предпочитает перестраховываться на новой технике.
О том, что днем 10 января троллейбус остановился на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников, «Фонтанке» сообщили очевидцы. В «Горэлектротрансе» пояснили, что именно в этом месте происходит отсоединение машины от контактной сети, дальше часть пути она преодолевает на аккумуляторе. В процессе сработала индикация об ошибке. Троллейбусы находятся на гарантии, так что перевозчик установил особый режим работы: при любой неполадке машину увозят на диагностику, а на маршрут незамедлительно выпускают резервную, чтобы сохранить интервал движения. В данном случае постфактум выяснилось, что по техническим показателям троллейбус мог спокойно продолжать движение.
Напомним, накануне из-за сбоя в электронике 41-й троллейбус пришлось буксировать с помощью грузовика. Добавим, согласно контракту, гарантия производителя вне зависимости от срока действует до 100 тысяч километров пробега. При этом качество лакокрасочного покрытия кузова гарантируется на 5 лет, отсутствие сквозной коррозии элементов кузова — на 12 лет, работоспособность тяговой литиевой батареи — на 8 лет.
Справка:
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустили на юго-западе 27 декабря. Без контактной сети они преодолевают участок по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, а в обратном направлении – по улице Адмирала Черокова и проспекту Героев. На линии 10 инновационных машин, интервал движения — 12 минут.
Ранее первый в городе маршрут с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом появился в Приморском районе — №23. Кроме того, в качестве перспективных маршрутов рассматриваются 25-й и 50-й, а также проходящие по Невскому проспекту, где такие троллейбусы уже испытывали.
Комитет по транспорту Петербурга объявил конкурс на закупку 105 троллейбусов с увеличенным автономным ходом в феврале 2017 года. В июне «Тролза-Маркет» получила контракт на 2,01 млрд рублей. При этом в поставку входили 80 машин модели «Мегаполис» самого энгельсского завода «Тролза» и 25 машин модели БКМ производства ОАО «Белкоммунмаш». За счет федеральной субсидии поставка выросла до 115 единиц. С полной загрузкой они могут проехать на аккумуляторе 7,5 км, в аварийном режиме — вдвое больше.