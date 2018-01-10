41-му «безрогому» троллейбусу нездоровится второй день подряд

На 41-м маршруте, куда перед Новым годом выпустили троллейбусы с увеличенным автономным ходом, уже второй день подряд высаживают пассажиров. Горэлектротранс предпочитает перестраховываться на новой технике.

О том, что днем 10 января троллейбус остановился на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников, «Фонтанке» сообщили очевидцы. В «Горэлектротрансе» пояснили, что именно в этом месте происходит отсоединение машины от контактной сети, дальше часть пути она преодолевает на аккумуляторе. В процессе сработала индикация об ошибке. Троллейбусы находятся на гарантии, так что перевозчик установил особый режим работы: при любой неполадке машину увозят на диагностику, а на маршрут незамедлительно выпускают резервную, чтобы сохранить интервал движения. В данном случае постфактум выяснилось, что по техническим показателям троллейбус мог спокойно продолжать движение.

Напомним, накануне из-за сбоя в электронике 41-й троллейбус пришлось буксировать с помощью грузовика. Добавим, согласно контракту, гарантия производителя вне зависимости от срока действует до 100 тысяч километров пробега. При этом качество лакокрасочного покрытия кузова гарантируется на 5 лет, отсутствие сквозной коррозии элементов кузова — на 12 лет, работоспособность тяговой литиевой батареи — на 8 лет.

Фото: Читатель "Фонтанки" Александр