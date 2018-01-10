Сухогруз "подрезал" десантный корабль ВМФ России у Родоса

Минобороны России 10 января рассказало о столкновении российского корабля и сухогруза в Эгейском море. Правда, сам морской инцидент произошел ещё в прошлом году.

Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с большим десантным кораблем ЧФ РФ "Ямал" в Эгейском море, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв. Его цитирует РИА Новости.

"Тридцатого декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", — сказал он.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение",- заявил Трухачев, сообщает "Интерфакс".

По его словам, российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.