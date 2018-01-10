«Стыдно быть несчастливым»

Галина Павлова с детства мечтала о сцене, окончила театральный институт, стала актрисой клоун-мим-театра «Лицедеи», а потом 20 лет прослужила в театре «Рок-опера». Но неожиданно ей поставили страшный диагноз – рак. А после случился инсульт, парализовавший половину тела. Но Галина не опустила руки – она нашла новое увлечение и в 55 лет занялась паралимпийской выездкой.

Галина Павлова (Войцеховская) с детства мечтала о сцене и, окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, стала актрисой клоун-мим-театра «Лицедеи». Позже, получив приглашение от театра «Рок-опера», прослужила в нём 20 лет. Список интересных, любимых ролей резко оборвали страшные диагнозы. Сначала – рак, потом инсульт, парализовавший половину тела. Но жизнь продолжается – Галина нашла новое увлечение и в 55 лет занялась паралимпийской выездкой (конный спорт). А уже через два месяца после первых тренировок завоевала золотую медаль на открытом чемпионате Москвы, а еще через три – бронзу на чемпионате России.

- Галина, вы пережили непростой период, буквально всё сразу навалилось: потеря родителей, смерть мужа, потом рак, инсульт. Как Вы со всем этим справились, где нашли силы победить болезнь? Кто вас поддерживал?

– Терять близких людей всегда тяжело. Но меня укрепляет вера в то, что душа человека не умирает, а продолжает жить в ином, духовном мире. Это даёт силы переживать тяжёлые утраты. И ещё я понимаю, что ничего не происходит случайно или бессмысленно, и если выпадают испытания, скорби, болезни, то всё это нужно для нашего возрастания, укрепления в вере, в терпении, в любви. И ещё меня очень поддерживают родные, друзья, коллеги. Самочувствие во время химиотерапии было очень тяжелым, но, когда после капельницы становилось немного легче, я надевала на лысую голову парик и выходила на сцену. А сцена, как известно, лечит. Но после инсульта с параличом половины тела это стало уже невозможным.

А когда я попала в конный мир паралимпийцев и познакомилась со своими коллегами, меня удивило, как много среди них жизнерадостных людей с прекрасным чувством юмора и, несмотря на все проблемы, сохраняющих оптимизм. Это очень вдохновляет.

- Как складывалась ваша театральная карьера? Какая любимая роль и, что из того, о чём мечтали, осталось несыгранным?

– По окончании института я работала в Ленконцерте, где познакомилась с Вячеславом Полуниным, и он пригласил меня в свой театр «Лицедеи». Это был замечательный период радостного творчества. Потом в стране наступил кризис, произошли социальные изменения. В это время я преподавала пантомиму и пела в музыкальном коллективе. В 1992 году меня пригласили в театр «Рок-опера», где я работала вплоть до инсульта, почти 20 лет и сыграла много интересных ролей. Но сыграть всего невозможно. Из самых любимых и необычных ролей – роли в уличных спектаклях, когда играешь на открытой площадке, где происходит прямой контакт с людьми. Они понимают, что это представление, но вовлекаются в живое общение. Здесь солгать невозможно. Это очень необычно и отличается от игры на сцене.

Для меня в творчестве главное то, о чём Пушкин сказал: «И чувства добрые я лирой пробуждал». Лира у каждого своя – у композитора, у художника, артиста. И надо стремиться через свой персонаж передать со сцены зрителю позитивные чувства, мысли, эмоции.

- Как вы пришли в паралимпийский спорт? Насколько ожидаемыми для вас были медали уже через два месяца после первых тренировок?

– Через полгода после инсульта меня стали привозить на иппотерапию и восстановление пошло быстрее. А в 2013 году я познакомилась с Ольгой Андреевной Сочевановой, тренером паралимпийцев, и стала тренироваться под её руководством. В том же году я стала участвовать в соревнованиях на чемпионатах Москвы, Санкт-Петербурга, России. Первые медали были совершенно неожиданными, я о них тогда и не думала. Но эти результаты очень порадовали и вдохновили. Разумеется, спортсмен хочет хорошо выступить и занять призовое место, но для меня главное – сделать свою работу хорошо. Есть много сильных соперников, и чтобы с ними соревноваться, надо постоянно повышать свой уровень. Я всегда стараюсь ставить для себя высокую планку.

- До травмы вы тоже катались на лошадях, занимались любительским спортом. Что изменилось после произошедшей трагедии? С какими трудностями столкнулись, сложно ли было переучиваться?

– В 50 лет я впервые села на лошадь. Очень увлеклась этим, и на гастролях узнавала, где в городе есть конный клуб и отправлялась туда перед спектаклем. Но тогда я очень мало понимала в конном спорте, зато очень хорошо ощущала своё тело. А после инсульта приходится искать общий язык не только с лошадью, но и со своим собственным непослушным телом. Управлять могу только одной рукой и одной ногой, пытаясь найти равновесие. Это трудно не только для всадника, но и для лошади. Переживаю, что доставляю неудобства животному. Но главное слышать лошадь и понимать её. Если лошадь не поняла мой неточный сигнал, надо найти другой и постараться объяснить ей иначе. Моя лошадь быстро поняла, что я нетрадиционный всадник.

- Какой лечебный эффект вы наблюдаете после стольких лет занятий?

– Потихоньку организм восстанавливается, и спорт играет в этом основную роль. Лошади – великие целители. Иппотерапия не случайно используется для лечения даже очень тяжёлых больных и приносит отличные результаты. Лошади очень умные, чувствительные, у них хорошо развиты тактильные ощущения. Если человек не может переместить вес тела, она чувствует и помогает. Если тяжело сидеть или она чувствует другие отклонения всадника, она подхватывает и не даёт упасть. У каждого инвалида свои особенности, и лошади умеют их различить. У них очень хорошая память. Три раза повторить упражнение, и она запомнит. Не каждый человек так сможет.

Есть, конечно, лошади и поупрямее, и помедлительнее, с разными характерами. Но главное не обращаться с ними как со спортивным снарядом, а общаться как с живым существом, у которого свой характер, интеллект, самочувствие. Тогда и они отплатят только добром. Радость и огромное удовольствие от общения с этими дивными созданиями даёт дополнительный эмоциональный, лечебный эффект. Сейчас, глядя на меня со стороны, люди даже не догадываются, что когда-то я лежала парализованная, ну просто идёт человек с палочкой, прихрамывает. Всё постепенно и постоянно восстанавливается. Только надо приложить усилия.

- Какая у вас самая заветная спортивная мечта? Что необходимо для ее реализации?

– Не мечта, а просто большое желание, иметь возможность продолжать мои спортивные занятия, чтобы научиться лучше ездить, участвовать в соревнованиях, добиваться спортивных успехов и вести активную, насыщенную жизнь, выигрывать медали не только для себя, но и для команды. Для этого нужны и физические силы, и материальные возможности (сейчас петербургской команде по паралимпийской выездке необходимы седла. – Прим. ред). Хотелось бы участвовать и в международных турнирах.

Но не только всадник должен быть готов, лошадь тоже должна быть в состоянии, а у нас с лошадьми всё сложновато. Как говорится, на «Жигулях» трудно соперничать с «Мерседесом». Или, если говорить даже о сёдлах, то в некоторых странах развита индустрия изготовления амуниции по индивидуальному заказу для очень разных всадников: для опорников, для спортсменов без ног или без рук. Мне, например, для управления одной рукой нужны специальные поводья, но у нас таких не делают, приходится самим придумывать модель и заказывать в обычной обувной мастерской. А на международных стартах хочется выступать на высоком уровне.

- Есть ли что-то общее между театральной профессией и спортом. Принято считать, что актер – это творческая профессия. А в спорте больше нужна дисциплина и системность?

– Есть много общего. И там, и там нужна и дисциплина, и воля, и творческий подход. На сцене партнёр – это коллега-актёр, в спорте партнёр – лошадь. И там, и там необходимо взаимоощущение, взаимодействие, контакт, партнёрство. И результат зависит от того, насколько хорошо мы друг друга чувствуем и понимаем.

- Вы также получили специальность менеджер конного спорта. Чему вас обучали и помогают ли эти навыки в профессиональном спорте?

– Благодаря этому обучению я узнала очень много нового. Мы изучали анатомию и физиологию лошадей, их поведение и психологию, содержание, кормление, основы ветеринарии, пастбищный менеджмент, обустройство и содержание конюшни, разные методы тренинга. Всё это помогает лучше чувствовать и понимать этих прекрасных животных и, соответственно, становиться и более профессиональным спортсменом.

- Кто вас вдохновляет?

– Меня вдохновляет жизнь. А ещё примеры людей, которые, несмотря на трудности и проблемы со здоровьем, не сдаются и идут к своей цели, преодолевая все преграды. Например, Ник Вуйнич – человек, родившийся без рук и без ног, и при этом совершенно лишенный комплекса неполноценности, а наоборот – очень жизнерадостный, с потрясающим чувством юмора, счастливый муж и отец двоих детей, заряжающий оптимизмом всех окружающих. Достаточно объективно посмотреть на свою ситуацию и сравнить себя с теми, кому гораздо хуже и у кого гораздо меньше возможностей, и тогда понимаешь, что надо не жаловаться на то, чего нет, а наоборот, благодарить за то, что есть. «Стыдно быть несчастливым», – писал в своих стихах Александр Володин.

- Что можете посоветовать тем, кто оказался в такой же трудной ситуации, как и вы несколько лет назад?

– Как сказано: «Крест человека сделан точно по его мерке». И если приходят испытания, то даются и силы, чтобы их преодолеть. Поэтому правильный вопрос не «за что мне это?!», а «для чего?» то или иное произошло, что нужно изменить в себе, какой экзамен жизни мы должны сдать. Нам не даются испытания, превышающие наши силы. Бог милостив, и всё ведёт ко благу!

Если Вы хотите помочь приобрести седла для петербургской команды по паралимпийской выездке, свяжитесь с сотрудниками фонда. Тел.: (812) 983-72-21. E-mail: info@fondopora.ru.

Подробнее о проекте – https://dobro.mail.ru/projects/peterburgskim-konnikam-s-invalidnostyu-trebuetsya-pomosch/.

Материал подготовлен Благотворительным Фондом в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ»