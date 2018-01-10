ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 10 января на выездном заседании Московского окружного военного суда, которое проходит на Кирочной улице, представитель военного следствия огласил суть обвинения. «С прямым умыслом, желая самоутвердиться и прославиться, путем создания общественного резонанса и запоминания его в роли массового убийцы... разработал план захвата оружейной комнаты и казармы». Для этого, по версии следствия, искал орудия и соучастников, а после захвата готовился, в том числе, расстрелять всех, кто находился на плацу. О дальнейших жизненных планах подсудимого рассказал первый свидетель – майор ФСБ Сергей Круть.
По его словам, после захвата казармы Осипов собирался забаррикадировать входы и выходы и расстрелять собравшихся на плацу сослуживцев, а после этого сбежать в деревню – обдумывать новые варианты за колкой дров. Один уже был готов: Осипов якобы собирался надеть яркий костюм, спрятать взрывчатку в тележку с мороженым и выйти на площадь с массовым скоплением людей.
«Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности», – заявил сотрудник ФСБ.
Справка:
Вадим Осипов был задержан весной прошлого года после того, как преподаватель на следующий за терактом в метро Петербурга день нашел у него план-схему захвата казармы. Следователи считают, что реализовать описанное Осипов собирался с помощью сокурсников, и изначально ему вменили ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в части склонения, вербовки, вооружения или подготовки). В письме министру обороны Шойгу Осипов рассказал о своей любви к шуткам, шпионским историям и попросил не ломать его жизнь. Позже ему добавили приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору - статья 205, часть 3, пункт «б», УК РФ.