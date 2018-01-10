ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым

Слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова началось в Петербурге. На процессе первый же свидетель заявил, что на одном теракте курсант останавливаться не собирался.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 10 января на выездном заседании Московского окружного военного суда, которое проходит на Кирочной улице, представитель военного следствия огласил суть обвинения. «С прямым умыслом, желая самоутвердиться и прославиться, путем создания общественного резонанса и запоминания его в роли массового убийцы... разработал план захвата оружейной комнаты и казармы». Для этого, по версии следствия, искал орудия и соучастников, а после захвата готовился, в том числе, расстрелять всех, кто находился на плацу. О дальнейших жизненных планах подсудимого рассказал первый свидетель – майор ФСБ Сергей Круть.

По его словам, после захвата казармы Осипов собирался забаррикадировать входы и выходы и расстрелять собравшихся на плацу сослуживцев, а после этого сбежать в деревню – обдумывать новые варианты за колкой дров. Один уже был готов: Осипов якобы собирался надеть яркий костюм, спрятать взрывчатку в тележку с мороженым и выйти на площадь с массовым скоплением людей.

«Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности», – заявил сотрудник ФСБ.