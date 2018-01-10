«Левада-центр»: Россияне считают врагами страны США, Украину и «друзей Путина»

«Левада-центр» выяснил, кого россияне считают врагами страны. В список попали США и Украина, террористы и российские чиновники. Результаты опроса опубликованы на сайте центра 10 января.

Более половины респондентов (66%) считают, что у России есть враги. Главными странами-недоброжелателями, по мнению опрошенных, являются США и Украина, на третьей строчке по упоминаемости оказался Евросоюз. Также в список врагов вошли Грузия, страны Прибалтики и Ближнего Востока, Польша, исламисты, террористы.

«У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги», — с этим утверждением согласились 27% опрошенных.

4% респондентов считают врагами тех, кто сегодня находится у власти — чиновников, правительство, а также «друзей Путина». По сравнению с 2012 годом, количество оппозиционно настроенных россиян сократилось, тогда действующие власти считали врагами 10% опрошенных.

В свою очередь, около 2% россиян отметили среди недоброжелателей оппозицию, пятую колонну и Навального.

Практически четверть участников исследования согласились с заключением о том, что Россия окружена врагами со всех сторон. Также более половины респондентов отметили, что Москве и НАТО стоит опасаться друг друга.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

АНО «Левада-Центр» внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.