Российские ученые открыли сибиротитана

Новый вид завропода, то есть растительноядного динозавра, относящегося к одной из древнейших титанозавровых форм, описан палеонтологами Петербургского и Томского государственных университетов. Об этом открытии 10 января сообщает пресс-служба СПбГУ.

Ранее неизвестный науке вид древних ящеров получил название сибиротитана (Sibirotitan astrosacralis). Ученые так назвали этого завропода из-за его гигантских размеров (весил этот травоядный динозавр около 10 тонн, а его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 метров), а также из-за места целой серии находок, обнаруженных в разные годы на берегу реки Кия у села Шестаково Кемеровской области. Описать сибиротитана ученым помогли найденные там зубы, позвонки и полуметровый крестец.

Древнее животное, представляющее одну из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии, стало вторым завроподом, получившим в России научное имя. Питался сибиротитан растениями и, как отмечают ученые, из-за своего внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.

«Находка таких крупных костей, как крестец завропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию, — вспоминает доцент СПбГУ, специалист по мезозойским позвоночным Павел Скучас. — Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилю».

В настоящее время останки динозавра хранятся в Томском государственном университете, а крестец выставлен в холле этого вуза. Как сказано в сообщении пресс-службы СПбГУ, если приглядеться, то можно заметить, как от крестца расходятся ребра, образуя звезду. Из-за этой особенности исследователи дали динозавру видовое имя astrosacralis (от греческого astro — «звезда» и латинского os sacrum – «священная кость» или sacrum — «крестец»). Между собой ученые иногда называют сибиротитана «звездокрестцовым».

Исследователи отмечают, что место раскопок у села Шестаково почти каждый год приносит палеонтологам новые находки, поэтому можно предположить, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан целый скелет сибиротитана. Однако извлечь его из песчаника целиком почти невозможно, поэтому ученым приходится годами по крупицам собирать скелет уникального завропода.

«Находки таких титанозавров... заставляют нас задуматься о происхождении этой группы древних ящеров, — объясняет Павел Скучас. — Раньше считалось, что титанозавры возникли в Южной Америке около 145 млн лет назад (речь идет о территории древнего континента Гондвана)».

По его словам, современные данные позволяют предположить, что, возможно, сибиротитаны впервые появились в Азии.