Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть

Число россиян, посещающих Северную столицу, в 2018 году упадет на 30% по сравнению с 2017 годом. Такой прогноз озвучила председатель правления Лиги туроператоров Петербурга Алена Сергеева.

По ее словам, основным фактором станет чемпионат мира по футболу. Некоторые гостиницы увеличили цены на этот период в 2-4 раза. Многие транспортные компании не смогут возить в Петербург организованные туристические группы, поскольку не готовы нести расходы на оснащение автобусов системой «ЭРА-ГЛОНАСС», что является обязательным в период проведения чемпионата.

На это наложится общий тренд к сокращению организованного туризма из-за роста популярности самостоятельных путешествий. Детский туризм, который традиционно спасал участников рынка в межсезонье, также теряет спрос из-за сложных бюрократических процедур оформления поездки. За последние два года число организованных туристов из российских регионов упало на 30-50%, считают участники рынка.

Точных цифр Алена Сергеева не назвала, однако отметила, что Лига туроператоров не согласна с подсчетами комитета по туризму. Ранее тот сообщал, что в 2017 году Северную столицу посетило порядка 7,5 млн человек, из них половина российских. Свою методологию комитет по туризму не раскрывает. Однако, по мнению туроператоров, в ней используются данные музеев, которые считают число входных билетов, а оно может превышать число посетителей, если у музея несколько объектов. В ближайшее время Лига туроператоров намерена разработать собственную методологию расчета турпотока.