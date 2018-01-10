Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть

Еще
22:58 10.01.2018
Пришлите свою новость!
22:53
СМИ: Смолов не поедет в «Зенит», футболист собирается в Англию
22:37
Росмолодежь получит 167 млн рублей на «гражданско-патриотическое воспитание»
22:31
Взрывчатку на «Площади Александра Невского» не нашли
22:18
Россельхознадзор: Европа скрывает чуму свиней
22:01
Сенаторы упростят увольнение за пьянство на работе
21:54
Собчак заявила о тотальной атаке на свои штабы
21:44
«Площадь Александра Невского» закрыта на проверку
21:25
Ученые нашли способ ускорить реабилитацию пациентов после инсульта и инфаркта
21:22
Британцы снимут в Петербурге фильм о блокаде
21:21
У Путина может появиться свой Telegram-канал
21:05
Эксперты назвали имена водителей, машины которых идеальны
20:57
Петербургских бюджетников «попросили» собрать подписи за Путина
20:09
После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах
19:32
Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»
19:27
Перейти Шлиссельбургский пешеходам помогает человек с фонариком
19:22
МИД Турции вызвал поверенного в делах США
19:17
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
19:12
Движение по синей ветке метро полностью восстановлено
19:06
Китай может прекратить покупку американских гособлигаций
18:46
Застрявший на синей ветке поезд доехал до «Пионерской» после 44 минут простоя
18:40
Постановщик Cirque du Soleil рассказал о сюрпризе для российских зрителей
18:40
В Торфяновке три года пенсию выдают на канализации
18:35
Ликвидирована «дочка» Кировского завода, созданная для производства вагонов метро и эскалаторов
18:30
Синяя ветка метро встала, закрыты "Петроградская" и "Пионерская"
18:24
Блогеров могут приравнять к иностранным агентам, а некоторые репосты в соцсетях снабдят маркировкой
18:19
Сопредседателем штаба Путина стала петербурженка
18:15
Финляндия требует от России объяснить участившиеся проверки судов в портах РФ
18:05
Росстат сообщил о резком подорожании огурцов и помидоров
17:59
В 2017 году в Петербурге родились на 6 тысяч детей меньше, чем годом ранее
17:50
В полупустом Петербурге фура собрала пробку на Московском шоссе
17:40
Прокуратура не нашла VIP-камер в «Матросской тишине»
17:35
Дачу Головина на Выборгской набережной отремонтируют под офис
17:27
ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018
17:23
В Киеве горит ЦУМ. Людей эвакуируют
17:12
«Гостиный двор» открыт для пассажиров
17:08
За беспорядочную стрельбу жителю Колпино дали условный срок
17:03
Финны завалили власти жалобами на плохие дороги
16:58
В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития
16:50
Снег, туман и гололед: Гидромет опубликовал прогноз до конца недели
16:46
Вестибюль станции "Гостиный двор" закрыт
16:40
В приозерском суде спорят: педофил священник Грозовский или нет
16:36
Новый музей блокады построят в сентябре 2019-го и увяжут с Орловским тоннелем
16:20
41-му «безрогому» троллейбусу нездоровится второй день подряд
16:14
Росстат зафиксировал рекордную годовую инфляцию в РФ в 2,5 процента
16:09
В Кудрово жалуются на засыпку ям в асфальте землей
16:03
Суд рассмотрит дело опустошителей терминалов Мособлбанка в Петербурге
15:59
"Гражданский проспект" открыли
15:56
В небе над Россией налетали на рекорд
15:40
Россия потратила последний триллион из Резервного фонда
15:23
В Сестрорецке готовят к сносу остатки Лесного пансионата
15:18
В Петербурге накрыли канал поставки контрафактных сигарет из Подмосковья
15:12
Суд ликвидировал профсоюз МПРА
15:08
Российские ученые открыли сибиротитана
15:04
"Гражданский проспект" закрыт
15:00
Как трансформируется понятие "дача"?
14:57
На Кондратьевском 20-летний выпал из окна
14:53
Сухогруз "подрезал" десантный корабль ВМФ России у Родоса
14:38
Книгу-расследование о Трампе распродали меньше чем за неделю
14:34
ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым
14:33
На зимних каникулах в Финляндию съездили более 130 тысяч россиян
14:28
«Левада-центр»: Россияне считают врагами страны США, Украину и «друзей Путина»
14:14
Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть
14:07
ГУП «ТЭК» вслед за Водоканалом сообщает об эпидемии краж люков с городских улиц
13:55
Фальшивые доллары предложил сотрудникам банка выходец из Африки в Калининском районе
13:47
В Петербурге пациентам с раком гортани создают голос
13:39
Путин назначил нового посла РФ в Германии
13:28
Неопытный водитель закрутил легковушку на ЗСД
13:23
Американские журналисты, работающие для агентства Sputnik, продолжат свою деятельность как иноагенты
13:22
Минстрой запустил единую площадку наш.дом.рф
13:14
Патриотическую драму «Движение вверх» удаляют с пиратских ресурсов
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
10.01.2018 14:14

Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть

Число россиян, посещающих Северную столицу, в 2018 году упадет на 30% по сравнению с 2017 годом. Такой прогноз озвучила председатель правления Лиги туроператоров Петербурга Алена Сергеева.

По ее словам, основным фактором станет чемпионат мира по футболу. Некоторые гостиницы увеличили цены на этот период в 2-4 раза. Многие транспортные компании не смогут возить в Петербург организованные туристические группы, поскольку не готовы нести расходы на оснащение автобусов системой «ЭРА-ГЛОНАСС», что является обязательным в период проведения чемпионата.

На это наложится общий тренд к сокращению организованного туризма из-за роста популярности самостоятельных путешествий. Детский туризм, который традиционно спасал участников рынка в межсезонье, также теряет спрос из-за сложных бюрократических процедур оформления поездки. За последние два года число организованных туристов из российских регионов упало на 30-50%, считают участники рынка.

Точных цифр Алена Сергеева не назвала, однако отметила, что Лига туроператоров не согласна с подсчетами комитета по туризму. Ранее тот сообщал, что в 2017 году Северную столицу посетило порядка 7,5 млн человек, из них половина российских. Свою методологию комитет по туризму не раскрывает. Однако, по мнению туроператоров, в ней используются данные музеев, которые считают число входных билетов, а оно может превышать число посетителей, если у музея несколько объектов. В ближайшее время Лига туроператоров намерена разработать собственную методологию расчета турпотока.

Справка:

Лига туроператоров Петербурга была создана в 2017 году, в нее входит 24 компании, специализирующихся на приеме российских туристов. По собственным оценкам ассоциации, ее участники занимают около 70% рынка въездного внутреннего туризма в Северной столице. В числе своих задач организация называет изменение федерального законодательства для упрощения регулирования детских перевозок.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21

Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня

Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10

Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов

29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На зимних каникулах в Финляндию съездили более 130 тысяч россиян
Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть
Россиянам стало проще уехать за границу
Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество
Российские туристы поставили рекорд в турецкой Анталье
Финские дороги засыпают снегопады
Вернуться из Европы в Россию на авто по-прежнему сложно
Росгвардия просит россиян не постить в соцсетях фото из заграничных поездок
«Кармен» оставила без света 40 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции
Лучшие в мире фейерверки новогодней ночи собрали на видео в YouTube
Какую страховку взять с собой в финские горы?
"Брусничное" как лотерея
Колесим по Малой Финляндии
Как стать космическим туристом
Улететь на Новый год. Срочно
Петербуржцев в Китае захлопнули в «Матрешке»
Туристы отложили спрос на Петербург
Почему и зачем? Наивные вопросы про самолёт
Футболистов мира Петербург встретит с tax free
Как российские туристы застряли на Бали
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

предоставлено Томским государственным университетом

Российские ученые открыли сибиротитана

Instagram.com/avbdakar

Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2017 11:00
Группа «ЛСР» завоевала «Доверие потребителя»
12 декабря в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей десятого юбилейного конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости. В специальной номинации «Самая стабильная компания десятилетия» победила «Группа ЛСР»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.