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10.01.2018 15:00
Как трансформируется понятие "дача"?
5 тыс. сделок в коттеджных поселках Ленобласти - много это или мало? И почему в Подмосковье таких сделок на 2,5 тыс. больше? Как трансформируется понятие "дача"? И зачем, вообще, человеку второй дом? Итоги года на рынке загородной недвижимости подводим в программе "Квадрат" вместе с девелопером проекта "Сувантоярви" Артемом Чесноковым.
Автор и ведущий программы "Квадрат" – шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин.
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