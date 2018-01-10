10.01.2018 15:00

5 тыс. сделок в коттеджных поселках Ленобласти - много это или мало? И почему в Подмосковье таких сделок на 2,5 тыс. больше? Как трансформируется понятие "дача"? И зачем, вообще, человеку второй дом? Итоги года на рынке загородной недвижимости подводим в программе "Квадрат" вместе с девелопером проекта "Сувантоярви" Артемом Чесноковым.