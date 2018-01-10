ГУП «ТЭК» вслед за Водоканалом сообщает об эпидемии краж люков с городских улиц

230 крышек люков было похищено с городских улиц в прошлом году, что в 10 раз больше, чем в 2016-м. Об этом 10 января «Фонтанке» сообщили в ГУП «ТЭК Петербурга».

Вслед за Водоканалом, пресс-служба которого сегодня отчиталась о двукратном увеличении числа краж крышек канализационных люков, об эпидемии похищений заявили и в ГУП «ТЭК СПб». Энергетики насчитали ущерб в 2 млн 580 тыс. руб. По фактам краж в правоохранительные органы направлено 65 обращений, возбуждено 17 уголовных дел.

Для сравнения, в 2016 году было украдено всего 27 находящихся на балансе ГУП «ТЭК» крышек. Было возбуждено лишь одно уголовное дело. В прошлом году в одном только Невском районе Петербурга было зафиксировано исчезновение 58 крышек люков.

Кстати, и по линии Водоканала именно Невский район оказался в лидерах (за минувший год там было похищено 259 крышек, а всего по городу предприятие насчитало 640 подобных случаев). При этом, как отмечают энергетики, всплеск краж был зафиксирован в 1 и 4 кварталах 2017 года.

И в ГУП «ТЭК СПб», и в Водоканале подчеркнули, что кражи крышек не только наносят ощутимый финансовый ущерб, но и представляют опасность для населения, поскольку в открытые люки могут проваливаться как пешеходы, так и автомобили. Так, например, в конце декабря 2017-го в Московском районе мигрант получил серьезные увечья, упав в дыру.

Для того чтобы предупредить кражу крышек люков, ГУП «ТЭК» и Водоканал создали рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом ситуации и ликвидацией последствий связанных с похищениями люков противозаконных действий.

Сообщить об открытом люке горожане могут по телефонам 8 (812) 601-93-93 (ГУП «ТЭК СПб») и 8 (812) 305-09-09 (ГУП «Водоканал»), а также через специальные сервисы на официальных сайтах предприятий.