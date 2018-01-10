Фальшивые доллары предложил сотрудникам банка выходец из Африки в Калининском районе

Поддельные доллары хотел обменять на российские рубли гражданин Анголы в одном из банков Калининского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в отделение Сбербанка на проспекте Непокорённых, 2, мужчина, приехавший в Петербург из Анголы, принёс 50-долларовую купюру. Банкноту он хотел обменять на российские рубли.

Менеджер по обслуживанию банка, взглянув на американскую купюру, заметила в ней признаки подделки.

«Сотрудники банка проявили бдительность и действовали четко в соответствии с инструкцией: обнаружив подделку, они немедленно вызвали полицию. Однако подозреваемый успел скрыться», — рассказали «Фонтанке» в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Добавим, обладателю подделки 26 лет, он временно зарегистрирован в общежитии Михайловской военной артиллерийской академии на проспекте Непокорённых, 6.