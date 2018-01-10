Путин назначил нового посла РФ в Германии

Президент России назначил нового посла страны в Федеративной Республике Германия.

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным 10 января, размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в ФРГ назначен Сергей Нечаев. Он сменил на этом посту Владимира Гринина, который представлял интересы России в Германии с июня 2010 года.

Сергей Нечаев с 2010 по 2015 год был полномочным послом РФ в Австрии, после этого возглавлял Третий Европейский департамент МИД России.