Путин назначил нового посла РФ в Германии
Президент России назначил нового посла страны в Федеративной Республике Германия.
Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным 10 января, размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в ФРГ назначен Сергей Нечаев. Он сменил на этом посту Владимира Гринина, который представлял интересы России в Германии с июня 2010 года.
Сергей Нечаев с 2010 по 2015 год был полномочным послом РФ в Австрии, после этого возглавлял Третий Европейский департамент МИД России.