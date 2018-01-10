Неопытный водитель закрутил легковушку на ЗСД

Специфичное ДТП произошло утром 10 января на ЗСД около съезда в сторону Василеостровского района Петербурга.

По словам очевидцев, начинающий водитель, видимо, поздно понял, что ему надо съехать с магистрали, и резко пошёл вправо из крайнего левого ряда. Уже у самого съезда он столкнулся с летящим в правой полосе автомобилем. Последний откинуло в отбойник и закрутило на дороге.

ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. Подробности и видео – на «Водителе Петербурга».