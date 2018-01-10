Американские журналисты, работающие для агентства Sputnik, продолжат свою деятельность как иноагенты

Компания RIA Global LLC, которая по данным минюста США контролируется российским международным информагентством «Россия сегодня», будет перерегистрирована в Америке в качестве иностранного агента, работающего в интересах России.

Об этом 10 января сообщает РИА Новости. Как отмечается, в компании RIA Global LLC работают американские журналисты, которые готовят материалы для агентства и радио Sputnik. Напомним, эта информационно-аналитическая радиостанция, входящая в МИА "Россия сегодня", является преемником таких радиостанций как «Голос России» и «Московское радио», которые непрерывно вещали из Москвы начиная с 1929 года. Радио Sputnik работает в 42 странах и 130 городах мира.

В документе минюста США, текст которого оказался в распоряжении РИА Новости, сказано, что компания RIA Global LLC занимается «политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства «Россия сегодня». Также МИА «Россия сегодня» указано в качестве иностранного куратора еще одной американской компании Restor Translator LLC, которая транслирует сигнал Sputnik в США.

Для того чтобы продолжать свое сотрудничество с российским международным агентством Sputnik, американской компании RIA Global LLC необходимо после перерегистрации сопровождать каждый свой эфир уведомлением о статусе иноагента.

Напомним, в 2017 году в США статус иностранного агента был присвоен российскому телеканалу RT (Russia Today). В таком же статусе с ноября прошлого года работает в Америке и упомянутая выше компания Restor, которая транслирует в США российское государственное радио Sputnik.