Патриотическую драму «Движение вверх» удаляют с пиратских ресурсов

Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов, разместивших пиратскую версию фильма «Движение вверх».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в соответствии с определением Мосгорсуда о защите авторских прав копии фильма «Движение вверх» удалены с 147 ресурсов, ещё с 22 удаление ожидается. Кроме того, 20 сайтов заблокированы, так как их владельцы не убрали фильм после уведомления Роскомнадзора.

Спортивная драма «Движение вверх» вышла в прокат в конце декабря 2017 года и может стать самой кассовой отечественной кинокартиной, с 28 декабря по 7 января она собрала 1 миллиард 242 тысячи рублей. Фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда американцы проиграли впервые за 36 лет.

За 2017 год в Роскомнадзор поступило более 1200 определений Мосгорсуда, направленных на защиту авторских прав, большая часть из них касалась кинематографической продукции. На пиратских сайтах удалялись копии российских фильмов «Аритмия», «Притяжение», «Время первых», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также серии иностранных сериалов, таких как «Игра престолов», «Твин Пикс».