Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц

Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018».

Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние девушки, проживающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для того, чтобы стать участницей проекта, необходимо сделать оригинальную и интересную фотографию с символикой ФК «Зенит» и авиакомпании «Россия».

Вместе с информацией о себе и небольшим рассказом о том, почему главный приз должны выиграть именно Вы, фотографию нужно будет отправить на адрес marketing@rossiya-airlines.com. В теме письма необходимо указать «Небесная лига «Зенита».

Фотографии участниц будут размещены на официальной странице ФК «Зенит» в «ВКонтакте». Каждый желающий сможет принять участие в голосовании, отметив кнопкой «Мне нравится» наиболее понравившуюся участницу. Три девушки, которые получат наибольшее количество голосов, выйдут в финал конкурса. Имена и фотографии финалисток конкурса, которые поборются за главный приз, будут опубликованы на официальном сайте клуба.

Все финалистки конкурса получат подарки от ФК «Зенит» и авиакомпании «Россия». Победительницу конкурса «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018» ждет корона и эксклюзивные призы.

Клуб оставляет за собой право не публиковать присланные фотографии без объяснения причин.

Конкурс проводится в период с 18 часов 00 минут «09» января 2018 года до 00 часов 00 минут «16» февраля 2018 года. Условия участия в конкурсе.

Организаторами Конкурса являются Акционерное общество «Авиакомпания Россия» (ОГРН 1117847025284, ИНН 7810814522), находящееся по адресу: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 18/4.

Авиакомпания «Россия» вторая по величине авиакомпания РФ, входит в Группу «Аэрофлот». «Россия» является многолетним партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 года состоит из почти 100 внутрироссийских и международных направлений. Воздушный флот «России» включает в себя 15 Вoeing 737-800, 31 лайнер семейства Airbus А320, 6 воздушных судов семейства Вoeing 777 и 9 Вoeing 747.