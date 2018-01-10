Россия поднялась на первую строчку рейтинга развивающихся экономик Bank of America

Россия обогнала Китай и возглавила рейтинг развивающихся экономик по версии Bank of America.

В июне 2017 года эксперты Bank of America Merrill Lynch поместили Россию на вторую строчку, но за полгода ситуация изменилась. В январском рейтинге 2018 года Китай потерял лидерство и занял второе место, на третьем месте оказалась Южная Корея. Возглавила рейтинг Россия.

«Два лидера топ-10 глобальных развивающихся рынков поменялись местами, Россия возглавила список 10 главных развивающихся рынков на основе средних значений по наиболее важным показателям. Китай продолжает с легкостью доминировать (над Россией. – RNS) в плане экономического роста, занимая по этому показателю 4 место среди всех 68 развивающихся рынков нашего рейтинга. Тем не менее, Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках», — цитирует исследование RNS 10 января.

Четвёртую строчку рейтинга заняла Индонезия, пятую — Индия. Далее следуют Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР.

Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.