Песков о площади Немцова в Вашингтоне: Симметричный ответ – прерогатива городских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 января 2017 года прокомментировал присвоение имени Бориса Немцова площади у российского посольства в США.

По словам Пескова, решение о симметричном ответе на решение вашингтонских властей может быть принято не руководством России, а городскими руководителями. Идет ли речь о Москве или о других российских субъектах, в которых есть представительства США, не уточняется. Также пресс-секретарь президента России не стал перечислять возможные названия, которые могли бы быть присвоены российским площадям в ответ на появление в Америке площади Бориса Немцова.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения в США принимаются «на фоне того, что состояние двусторонних отношений между двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего».

Напомним, решение о новом названии площади накануне единогласно принял городской совет Вашингтона. Теперь у посольства России в американской столице двойной адрес «Борис Немцов плаза – Висконсин-авеню». Площадь получила свое новое название в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.