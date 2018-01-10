Сборная РФ до мундиаля сыграет ещё с Австрией и Турцией

Еще
22:58 10.01.2018
Пришлите свою новость!
22:53
СМИ: Смолов не поедет в «Зенит», футболист собирается в Англию
22:37
Росмолодежь получит 167 млн рублей на «гражданско-патриотическое воспитание»
22:31
Взрывчатку на «Площади Александра Невского» не нашли
22:18
Россельхознадзор: Европа скрывает чуму свиней
22:01
Сенаторы упростят увольнение за пьянство на работе
21:54
Собчак заявила о тотальной атаке на свои штабы
21:44
«Площадь Александра Невского» закрыта на проверку
21:25
Ученые нашли способ ускорить реабилитацию пациентов после инсульта и инфаркта
21:22
Британцы снимут в Петербурге фильм о блокаде
21:21
У Путина может появиться свой Telegram-канал
21:05
Эксперты назвали имена водителей, машины которых идеальны
20:57
Петербургских бюджетников «попросили» собрать подписи за Путина
20:09
После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах
19:32
Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»
19:27
Перейти Шлиссельбургский пешеходам помогает человек с фонариком
19:22
МИД Турции вызвал поверенного в делах США
19:17
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
19:12
Движение по синей ветке метро полностью восстановлено
19:06
Китай может прекратить покупку американских гособлигаций
18:46
Застрявший на синей ветке поезд доехал до «Пионерской» после 44 минут простоя
18:40
Постановщик Cirque du Soleil рассказал о сюрпризе для российских зрителей
18:40
В Торфяновке три года пенсию выдают на канализации
18:35
Ликвидирована «дочка» Кировского завода, созданная для производства вагонов метро и эскалаторов
18:30
Синяя ветка метро встала, закрыты "Петроградская" и "Пионерская"
18:24
Блогеров могут приравнять к иностранным агентам, а некоторые репосты в соцсетях снабдят маркировкой
18:19
Сопредседателем штаба Путина стала петербурженка
18:15
Финляндия требует от России объяснить участившиеся проверки судов в портах РФ
18:05
Росстат сообщил о резком подорожании огурцов и помидоров
17:59
В 2017 году в Петербурге родились на 6 тысяч детей меньше, чем годом ранее
17:50
В полупустом Петербурге фура собрала пробку на Московском шоссе
17:40
Прокуратура не нашла VIP-камер в «Матросской тишине»
17:35
Дачу Головина на Выборгской набережной отремонтируют под офис
17:27
ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018
17:23
В Киеве горит ЦУМ. Людей эвакуируют
17:12
«Гостиный двор» открыт для пассажиров
17:08
За беспорядочную стрельбу жителю Колпино дали условный срок
17:03
Финны завалили власти жалобами на плохие дороги
16:58
В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития
16:50
Снег, туман и гололед: Гидромет опубликовал прогноз до конца недели
16:46
Вестибюль станции "Гостиный двор" закрыт
16:40
В приозерском суде спорят: педофил священник Грозовский или нет
16:36
Новый музей блокады построят в сентябре 2019-го и увяжут с Орловским тоннелем
16:20
41-му «безрогому» троллейбусу нездоровится второй день подряд
16:14
Росстат зафиксировал рекордную годовую инфляцию в РФ в 2,5 процента
16:09
В Кудрово жалуются на засыпку ям в асфальте землей
16:03
Суд рассмотрит дело опустошителей терминалов Мособлбанка в Петербурге
15:59
"Гражданский проспект" открыли
15:56
В небе над Россией налетали на рекорд
15:40
Россия потратила последний триллион из Резервного фонда
15:23
В Сестрорецке готовят к сносу остатки Лесного пансионата
15:18
В Петербурге накрыли канал поставки контрафактных сигарет из Подмосковья
15:12
Суд ликвидировал профсоюз МПРА
15:08
Российские ученые открыли сибиротитана
15:04
"Гражданский проспект" закрыт
15:00
Как трансформируется понятие "дача"?
14:57
На Кондратьевском 20-летний выпал из окна
14:53
Сухогруз "подрезал" десантный корабль ВМФ России у Родоса
14:38
Книгу-расследование о Трампе распродали меньше чем за неделю
14:34
ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым
14:33
На зимних каникулах в Финляндию съездили более 130 тысяч россиян
14:28
«Левада-центр»: Россияне считают врагами страны США, Украину и «друзей Путина»
14:14
Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть
14:07
ГУП «ТЭК» вслед за Водоканалом сообщает об эпидемии краж люков с городских улиц
13:55
Фальшивые доллары предложил сотрудникам банка выходец из Африки в Калининском районе
13:47
В Петербурге пациентам с раком гортани создают голос
13:39
Путин назначил нового посла РФ в Германии
13:28
Неопытный водитель закрутил легковушку на ЗСД
13:23
Американские журналисты, работающие для агентства Sputnik, продолжат свою деятельность как иноагенты
13:22
Минстрой запустил единую площадку наш.дом.рф
13:14
Патриотическую драму «Движение вверх» удаляют с пиратских ресурсов
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
10.01.2018 12:25

Сборная РФ до мундиаля сыграет ещё с Австрией и Турцией

Российский футбольный союз (РФС) окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России, информирует пресс-служба организации. Россияне в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2018 проведут контрольные матчи с Австрией и Турцией. Об этом РФС сообщает на своём сайте 10 января.

Согласно сообщению, 30 мая в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова сыграют с австрийцами, а 5 июня национальная команда проведет встречу с турками. "Стадионы и время начала этих матчей также будут объявлены позже", – добавили в РФС.

Ранее было известно о том, что 23 марта национальная команда сыграет в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии. А 27 марта россияне в Петербурге проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18.50 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00

Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц

Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Смолов не поедет в «Зенит», футболист собирается в Англию
ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018
Сборная РФ до мундиаля сыграет ещё с Австрией и Турцией
Канадский конькобежец провалил отбор на Олимпиаду и потребовал убрать результаты русских
СКА обыграл китайский «Куньлунь»
УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008 взамен украденной
CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр
Агент Кришито: Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал
Спортивный арбитраж получил иск Виталия Мутко
Манчини: Не исключаю, что возглавлю сборную Италии в июне
Геннадий Орлов: «К скандалу с допингом всё шло 45 лет»
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Баскетбольный «Зенит» поставил на ноги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

предоставлено Томским государственным университетом

Российские ученые открыли сибиротитана

Instagram.com/avbdakar

Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»

Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.