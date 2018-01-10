Адвокат Трампа в суде будет доказывать, что не связан с Россией

Личный адвокат и доверенное лицо 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на медиакомпанию BuzzFeed, которая ровно год назад опубликовала в Сети знаменитый доклад о связях Трампа с представителями российской власти.

В интервью изданию Bloomberg, опубликованному 10 января, Коэн заявил, что намерен доказать свою непричастность «к российскому сговору». Также адвокат американского президента подчеркнул, что его имя упоминается в этом докладе 15 раз и было включено в него всего лишь из-за его близости к главе США.

Отметим, что помимо BuzzFeed еще одним ответчиком по иску Коэна является компания Fusion GPS, которая занималась подготовкой опубликованного в январе прошлого года досье. Любопытно, что иск президентского адвоката был подан сразу же после того, как представитель Сената США, демократ Дайанн Фейнштейн обнародовал расшифровку показаний основателя Fusion GPS Гленна Симпсона.

По словам представителя BuzzFeed News Мэтта Миттенталя, это не первый случай, когда личный адвокат Трампа «нападает на свободную прессу». Также Миттенталь напомнил, что опубликованная в Сети информация по-прежнему остается предметом расследования Конгресса и пристального внимания мировых СМИ.