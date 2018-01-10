Адвокат Трампа в суде будет доказывать, что не связан с Россией
Личный адвокат и доверенное лицо 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на медиакомпанию BuzzFeed, которая ровно год назад опубликовала в Сети знаменитый доклад о связях Трампа с представителями российской власти.
В интервью изданию Bloomberg, опубликованному 10 января, Коэн заявил, что намерен доказать свою непричастность «к российскому сговору». Также адвокат американского президента подчеркнул, что его имя упоминается в этом докладе 15 раз и было включено в него всего лишь из-за его близости к главе США.
Отметим, что помимо BuzzFeed еще одним ответчиком по иску Коэна является компания Fusion GPS, которая занималась подготовкой опубликованного в январе прошлого года досье. Любопытно, что иск президентского адвоката был подан сразу же после того, как представитель Сената США, демократ Дайанн Фейнштейн обнародовал расшифровку показаний основателя Fusion GPS Гленна Симпсона.
По словам представителя BuzzFeed News Мэтта Миттенталя, это не первый случай, когда личный адвокат Трампа «нападает на свободную прессу». Также Миттенталь напомнил, что опубликованная в Сети информация по-прежнему остается предметом расследования Конгресса и пристального внимания мировых СМИ.
Справка:
Так называемое "Досье Трампа" было подготовлено вашингтонской фирмой Fusion GPS и опубликовано 10 января 2017 года на страницах интернет-издания BuzzFeed. В этом документе говорится, что в распоряжении российских властей якобы находится некий компромат на президента США Дональда Трампа. Также в досье сообщается, что Трамп и его ближайшие помощники на протяжении нескольких лет контактировали с Москвой, которая якобы пыталась оказать влияние на ход избирательной компании и результаты выборов в США. Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что информация, изложенная в этом досье, не соответствует действительности. Добавим, что расследованием возможных связей Трампа с Россией занимается ФБР, а также несколько комитетов американского Конгресса.