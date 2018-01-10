Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году

Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.

В Санкт-Петербурге Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 195 тыс. кв. м недвижимости. Этот показатель включает как реализуемую площадь жилых зданий и паркингов, так и площадь детского сада, рассчитанного на 195 воспитанников, построенного Компанией на территории жилого комплекса «Самоцветы». В Московском регионе Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 228 тыс. кв. м недвижимости.

Традиционно для Группы «Эталон» все объекты были сданы в эксплуатацию в соответствии с заявленными сроками или даже ранее.

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

Справка о ГК «Эталон»