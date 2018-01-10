Американцы потребовали с петербургского «волка с Уолл-стрит» 2 млрд рублей

Зарегистрированная в Нью-Йорке компания Sotby Transportation через суд потребовала с петербургского предпринимателя Марка Броновского более 2,1 млрд рублей долга.

Как следует из материалов арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, это не первая попытка взыскать с Броновского задолженность, которая состоит из 33,7 млн долларов США и 410 тысяч фунтов стерлингов, а также более чем 2,7 млн долларов и 26,8 тыс. процентов на сумму займа. Последние исчисляются по ставке 2% годовых и растут. Заявление появилась в картотеке суда 9 января, но датируется еще 29 декабря.

Напомним, что первыми претензии к Броновскому предъявили представители российского государства. По версии следствия, Марк Броновский вместе с адвокатами Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Александром Шведом и Татьяной Макаровой создал организованное преступное сообщество (ОПС). С 2009-го по 2014 год члены этой группировки похищали и покушались на хищение бюджета путем незаконного возврата НДС.

Ущерб от их действий оценен в сумму свыше 400 млн рублей, еще на 430 млн рублей, по мнению следователей, они покушались. Квартиры, машины и драгоценности Броновского и других фигурантов арестованы. Сам он ранее также был заключен под стражу. В «деле Марка Броновского» будет разбираться Приморский районный суд, куда оно было передано по подсудности из Невского.

«Фонтанка» еще в 2014 году рассказывала биографию Марка Броновского, выпускника университета Чикаго и сотрудника крупнейших финансовых корпораций, сравнивая его с героем фильма «Волк с Wall Street».