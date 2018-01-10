Похитители люков атаковали Петербург

Рекордное количество краж канализационных люков зафиксировано в Петербурге в 2017 году. Об «эпидемии» сообщает пресс-центр ГУП «Водоканал».

По данным предприятия, в течение прошлого года с городских улиц пропало 640 крышек люков, что почти в два раза больше, чем в 2016-м году (тогда было похищено 387 единиц люкового оборудования).

Больше всего пропадает люков в Невском районе города. Там происходит 40% от общего числа преступлений (259 случаев). На втором месте Колпинский район, в котором была похищена 121 крышка. В Красносельском районе (третье место) пропало 78 люков.

Как отмечают в пресс-службе Водоканала, в таком количестве люки не пропадали никогда. При этом причинами криминального ажиотажа в руководстве ГУПа называют «непростую ситуацию в стране» и желание добыть «легких денег». По словам замначальника Службы по контролю оперативной информации Ситуационного центра Водоканала Валерия Баринова, «снять и увезти крышку – ничего не стоит. Риск быть пойманными – невелик, ведь кражи совершаются ночью, пока все спят. Кроме того, сбыть украденное очень просто – металлолом ценится высоко».

Согласно опубликованным данным, есть в Петербурге и районы, в которых за весь прошлый год не исчезло ни одного люка. Речь идет о Центральном, Василеостровском, Петроградском, Кронштадтском и Курортном районах.