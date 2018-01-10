Смольный так и не перевел миллиард на запуск «Чижика»

Комитет по инвестициям Петербурга до сих пор не перевел 930 млн рублей, которые составляют вторую часть городского платежа на строительство трамвайной сети в Красногвардейском районе. Перед Новым годом губернатор требовал срочно исполнить городские обязательства.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 10 января, для оплаты второй части платежа концессионер (ООО «ТКК») должен был предоставить выполнение работ в размере первой части. Она составляла 400 млн. Однако работы не соответствовали первоначальным проектным решениям. «Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга подготовлено дополнительное соглашение, которое исключает негативные последствия от корректировок и изменений проектной документации, а также конструктивных решений, – говорят чиновники. – В случае подписания дополнительного соглашения выполненные «ТКК» работы могли быть приняты, и городом была бы оплачена вторая часть инвестиционного платежа. «ТКК» не смогло подписать документ, в связи с чем платёж не был произведён».

В середине декабря «Фонтанка» писала о коллизии со второй частью платежа. В июле прошло совещание, после которого комтранс наложил частичное вето на предложенную концессионером конструкцию верхнего строения пути (фибробетонное основание и железнодорожный рельс). Раньше «ТКК» собиралось применять эту технологию на всем маршруте, однако чиновники обязали концессионера сочетать ее с привычной рельсо-шпальной решеткой. Из-за этого, по мнению чиновников, проект в целом подешевел, как и доля города в нем. «ТКК» считает, что выполнило все условия для перевода 930 млн и готово подписать дополнительное соглашение о возврате лишних средств в бюджет, если в итоге строительство окажется дешевле. Губернатор Георгий Полтавченко требовал в кратчайшие сроки выполнить обязательства города.

В комитете по инвестициям утверждают, что «ТКК» и само привлекло необходимый объем финансирования для завершения строительства объекта. «Прямой связи между инвестиционным платежом и выполнением строительно-монтажных работ соглашение не предусматривает, – говорят в Смольном. – Инвестиционный платеж не влияет и на сроки запуска трамвая. После подписания допсоглашения со стороны «ТКК» и приёмкой выполненных работ городом будет исполнено обязательство по выплате 930 млн рублей».

По данным «Фонтанки», в рабочей переписке подрядчика и администрации упоминалась установленная дата начала работы трамвайной сети — 16 августа 2017 года. Речь идет о первых двух этапах, от Ладожского вокзала до депо на Хасанской. Затем Смольный намеревался запустить трамвай к 1 сентября, потом называли срок 30 октября. С ноября Смольный начал претензионную работу в связи со срывами сроков. Сумма пеней составляет 75 тысяч рублей в сутки. В конце года Георгий Полтавченко заявил, что трамвай должны запустить в I квартале 2018 года.