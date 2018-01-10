Участник несанкционированных акций в Петербурге оспорит свой арест в Конституционном суде

Жалоба Андрея Жексимбаева, участника протестных акций, прошедших в Петербурге в октябре и в июне 2017 года, зарегистрирована Конституционным судом России. Теперь судьям КС предстоит оценить законность административного ареста, которому был подвергнут сторонник Алексея Навального после попытки 8 октября, на следующий день после дня рождения Владимира Путина, переночевать на Дворцовой площади.

Как пишет 10 января «Коммерсантъ», в своем обращении в КС Андрей Жексимбаев вместе со своими представителями – адвокатом Сергеем Голубком и юристом Александром Передруком – оспаривают 8 ч. ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Эта норма предусматривает возможность ареста участников и организаторов публичных акций за повторные нарушения закона о митингах. Напомним, около года назад КС уже удовлетворил похожую жалобу оппозиционера Ильдара Дадина, который был приговорен к трем годам лишения свободы по аналогичной статье Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях закона о митингах (212.1 УК РФ).

В заявлении Жексимбаева сказано, что повторное участие в несанкционированных акциях протеста не может рассматриваться как деяние, представляющее реальную общественную опасность. Также авторы жалобы подчеркивают, что арест, который обосновывается неоднократностью свершения того или иного действия, «выходит за границы конституционно допустимого».

Напомним, после рассмотрения аналогичной жалобы Ильдара Дадина, который на сегодняшний день является единственным в стране осужденным по ст. 212.1 УК, Конституционный суд порекомендовал Минюсту и Госдуме уточнить спорную норму, а самого Дадина освободить. Оппозиционер вышел на свободу после года и двух месяцев заключения, но в остальном рекомендации КС выполнены не были.