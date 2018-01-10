Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

Из ледяного плена канала Грибоедова вечером 9 января вызволяли чайку. Лапы птицы примёрзли к застывшей поверхности воды. Пернатому грозила смерть, но внимательный прохожий вовремя вызвал на помощь волонтёров.

Как рассказал читатель «Фонтанки» Павел, около двух часов дня 9 января на канале Грибоедова, недалеко от Спаса на Крови, он заметил застрявшую во льду чайку. Птица примёрзла к застывшей поверхности канала и не могла взлететь.

«Шансов вырваться из ледяного плена в такой ситуации практически нет и, как правило, птица обречена на верную гибель. Набрав телефон «112», я понимал, что экстренные службы, в том числе МЧС, подобными случаями не занимаются, но на другом конце провода отнеслись с пониманием, посоветовав, куда обратиться», — объяснил Павел.

Петербуржец позвонил в общественную службу спасения животных «Кошкиспас». Около 19:20 спасатели прибыли на место. Обезопасив себя страховочным тросом, волонтёр в гидрокостюме спустился на полынью и помог птице освободиться. Уже на берегу на одной лапке спасённой чайки нашли небольшие повреждения. Лечением птицы займётся центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».