В атаке на российскую базу в Сирии участвовал 31 беспилотник

Координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин 10 января рассказал, что в атаке на российские военные базы в Сирии участвовал 31 дрон. Ранее министерство обороны заявляло о 13 беспилотниках, три из которых удалось захватить невредимыми.

«Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы», — цитирует Саблина «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Вопрос первый, откуда они оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не кустарные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь США», — добавил Саблин.

Этим же соображением накануне поделились в Минобороны. «Эксперты полагают, что инженерные решения могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом подобных объектов», – заявили в ведомстве.

Атака на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус произошла в ночь на 6 января. СМИ сообщали, что обстрел шел со стороны группировки повстанцев «Ахрар аш-Шам» (организация запрещена в РФ).