Петербургский пристав поймал алиментщика в магазине, покупая продукты перед Новым годом

Дважды не повезло в Петербурге должнику по алиментам: сначала его узнал пристав в продуктовом магазине, потом — судья с хорошей памятью. В результате Новый год и Рождество мужчина провел в изоляции от общества.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов 10 января, 38-летний местный житель уже десять лет не платит деньги на содержание своей дочери. В результате долг превысил миллион рублей. Никакие меры воздействия не помогали, даже дважды возбуждавшиеся уголовные дела. И даже 3 месяца в колонии-поселении в качестве административного наказания. В итоге приставы объявили алиментщика в розыск.

«Обнаружить мужчину помог случай: судебный пристав в прохожем, который заходил в продуктовый магазин, узнал злостного алиментщика», – рассказали в пресс-службе.

В районном отделе судебных приставов должнику вручили административный протокол и в тот же вечер доставили в суд. Судья узнала незадачливого алиментщика по прошлым уголовным делам и вынесла строгий приговор – 10 суток в изоляторе временного содержания ГУ МВД.

Новогодние каникулы мужчина провел в изоляции, выйдя на свободу 8 января. Он заверил, что устроился на работу и будет выплачивать долг.