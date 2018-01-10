«Рождественский дед» расскажет детям о смысле Рождества

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» и кукольный театр «Виноград» приглашают детей от 5 лет и их родителей на благотворительный спектакль «Рождественский дед».

Эта рождественская история по мотивам сказки «Морозко» – сказочное путешествие, где зрители встретятся с Царями-волхвами, узнают, откуда пошла традиция дарить рождественские подарки, а Рождественский дед поможет найти ответ на вопрос, какой он — самый главный подарок на Рождество?

Кукольный театр «Виноград» – победитель конкурса «Православная инициатива 2016-2017», неоднократный лауреат фестиваля «Рождественская мистерия» – подарит зрителям спектакль, в котором расскажет о смысле праздника Рождества Христова и напомнит о том, что персонаж западной культуры «Санта» – это на самом деле любимый всеми святой Николай Чудотворец.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, и рекомендуют забронировать билеты на спектакль заранее по телефону 906-05-24. Более подробная информация – на сайте фонда «Наташа».

Спектакль состоится 13 января, в 12.00, в пространстве для детей и взрослых «АпельсиныЧ» (Дальневосточный пр., д. 24). Все средства от продажи билетов будут направлены в помощь подопечной фонда – трёхлетней Насте Бирилло, нуждающейся в дорогостоящем лечении.