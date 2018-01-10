В Купчино остановили иномарку с боекомплектом для налётов

Биты и травматические пистолеты взяли с собой в ночную поездку по Фрунзенскому району Петербурга пятеро выходцев из Средней Азии. Иномарку с набором опасных предметов перехватила Госавтоинспекция.

Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего ночи 10 января у дома №6 на улице Фучика инспектор ГИБДД остановил коричневую «Мазду». В салоне машины находился 27-летний водитель и четверо пассажиров. Все они граждане одной из республик Средней Азии.

Осмотрев автомобиль, инспектор обнаружил в нём 4 бейсбольные биты, два травматических пистолета, шапки с вырезами для глаз. Кому принадлежит опасное имущество, установит полиция.

Остановленная иномарка зарегистрирована на 28-летнего жителя Петербурга, ранее осуждавшегося за хранение наркотиков и нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью.