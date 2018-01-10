СМИ: Кремль хочет повысить явку на выборах с помощью конкурсов селфи

Предложения, как повысить явку избирателей на предстоящих в марте выборах, подготовила администрация президента для администраций региональных. Один из проектов предлагает гражданам сделать селфи с избирательных участков и выложить их в социальные сети, чтобы принять участие в конкурсе с призами.

В презентации конкурса «Фото на выборах», который оказался в распоряжении РБК, говорится, что его цель — «мобилизовать избирателей 18–39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». В начале декабря 2017 года источник РБК, близкий к руководству одного из регионов, и два собеседника, близких к администрации президента, рассказали, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник.

До 15 января регионам предложено согласовать проведение конкурса в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию мероприятия и зарегистрировать официальный сайт конкурса.

С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса на территории региона, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса.

На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тысячи знаков с фото).