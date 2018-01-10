В Коломягах нашли мёртвого, прислонившегося к дереву на обочине

Труп мужчины, прислонившегося к дереву, обнаружил житель Петербурга в Приморском районе ночью 10 января.

Как стало известно «Фонтанке», в районе трёх часов ночи прохожий заметил неподвижно сидящего мужчину на обочине недалеко от третьего корпуса дома №10 по Репищевой улице. Подойдя ближе, петербуржец заметил, что прислонившийся к дереву неизвестный не только не двигается, но и не дышит, после чего горожанин вызвал скорую.

Медики на теле погибшего признаков насилия не нашли, следов борьбы рядом тоже не обнаружили. Останки направлены в морг. На вид умершему около 50 лет, его личность устанавливается.