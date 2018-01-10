Скончался Михаил Державин

Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года 10 января. О смерти сообщили в пресс-службе театра.

О дате и времени похорон артиста известят дополнительно.

Справка:

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Окончил Театральное училище им. Щукина. Работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной, с 1968 года перешел в Театр сатиры. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» (в середине 1980-х годов) и «Хочу знать» (в 2007-2013 годах). Михаил Державин также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них: «Трое в лодке, не считая собаки» (вышел в 1979 году), «Бабник» (1990 год), «Моя морячка» (1990), «Жених из Майами» (1994), «Старые клячи» (2000).