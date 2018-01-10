Два бетонщика из КНДР пропали в Петербурге после новогоднего корпоратива

Двух северокорейских бетонщиков разыскивают в Петербурге. Они пропали неделю назад после корпоратива.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 января в ОМВД по Пушкинскому району с заявлением обратился генеральный директор ООО «Генеральное строительное общество Пхеньян», гражданин КНДР. Он сообщил о пропаже без вести двух своих земляков — мужчин 52 и 39 лет. Оба — бетонщики, трудятся на стройке, что в 500 метрах от дома №6 по Вишерской улице в Шушарах. Живут в общежитии тут же, на объекте. Впрочем, здесь коллег не видели со 2 января.

При общении с силовиками работодатель не стал лукавить и признался, что роковым для бетонщиков стало праздничное мероприятие, после которого оба ушли в нетрезвом виде за пивом и не вернулись. У старшего при себе было 15 тысяч рублей, у младшего — 12. Оба по-русски не говорят.

Судя по данным открытых источников, строительство на Вишерской улице в Шушарах ведет компания «Дальпитерстрой».