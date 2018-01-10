Россияне за новогодние праздники потратили триллион рублей

За первые восемь дней нового года россияне потратили на покупки 920 миллиардов рублей, из них в Интернете – 23 миллиарда. Данные опубликовала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Самыми популярными товарами в рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда, пишет «Газета.ру» со ссылкой на RT.

В Интернете россияне чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель. Причем в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 миллионов человек.

Общая сумма новогодних трат россиян на 7 процентов превысила показатели аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей). При этом на 22 процента выросла совокупная сумма расходов в Интернете.