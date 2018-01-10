Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на «Дакаре»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш попал в аварию на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в Перу и был госпитализирован в ночь на 10 января. Как сообщает португальское издание Record , после случившегося португалец был доставлен в больницу в связи с болями в спине. В связи с этим Виллаш-Боаш принял решение сняться с «Дакара».

«И я, и Рубен (штурман Виллаш-Боаша. – Прим. ред.) сейчас находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы спрыгнули с дюны и разбили нос автомобиля. Дакар, к сожалению, закончился для нас. Повезет в следующий раз! Спасибо всем за ваши добрые послания поддержки», – написал Виллаш-Боаш в своем инстаграме.

После трех этапов экипаж Виллаш-Боаша занимал 43-е место в зачете внедорожников. Напомним, португальский специалист год готовился к «Дакару» и ради него даже принял решение приостановить свою тренерскую карьеру. Его последним местом работы был китайский клуб «Шанхай СИПГ» с годовой зарплатой 12 миллионов евро. Перед этим он тренировал «Зенит» с 2014-го по 2016 год. С петербургской командой он выиграл чемпионат России-2014/15, Кубок России-2015/16 и стал обладателем Суперкубка России-2015.