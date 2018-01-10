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10.01.2018 09:02

Ещё двоих пострадавших выписали из больницы после взрыва в «Перекрёстке»

Трое остаются в больницах после разрыва самодельной бомбы в магазине на севере Петербурга. За последние сутки, к вечеру 9 января, выписаны два человека.

Как сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина, два человека проходят лечение в стационаре Мариинской больницы, один — в Александровской. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.

Всего после взрыва в петербургском супермаркете в больницы поступили 18 человек. 

Справка:

Напомним, взрыв, квалифицированный как теракт, по версии следствия, организовал Дмитрий Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные в магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письмом с объяснением действий обвиняемого. У бомбиста были претензии к школе «Дэир» и ее преподавателям. Сейчас он находится в СИЗО, анализом его поведения в ближайшее время займутся психиатры. При этом 29 декабря ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство». 


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