Ещё двоих пострадавших выписали из больницы после взрыва в «Перекрёстке»

Трое остаются в больницах после разрыва самодельной бомбы в магазине на севере Петербурга. За последние сутки, к вечеру 9 января, выписаны два человека.

Как сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина, два человека проходят лечение в стационаре Мариинской больницы, один — в Александровской. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.

Всего после взрыва в петербургском супермаркете в больницы поступили 18 человек.

По состоянию на 09.01.2018 (17:00) в стационарах Мариинской больницы остаются 2 пострадавших, Александровской – 1. Состояние удовлетворительное. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 9 января 2018 г.