Ещё двоих пострадавших выписали из больницы после взрыва в «Перекрёстке»
Трое остаются в больницах после разрыва самодельной бомбы в магазине на севере Петербурга. За последние сутки, к вечеру 9 января, выписаны два человека.
Как сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина, два человека проходят лечение в стационаре Мариинской больницы, один — в Александровской. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.
Всего после взрыва в петербургском супермаркете в больницы поступили 18 человек.
По состоянию на 09.01.2018 (17:00) в стационарах Мариинской больницы остаются 2 пострадавших, Александровской – 1. Состояние удовлетворительное.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 9 января 2018 г.
Справка:
Напомним, взрыв, квалифицированный как теракт, по версии следствия, организовал Дмитрий Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные в магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письмом с объяснением действий обвиняемого. У бомбиста были претензии к школе «Дэир» и ее преподавателям. Сейчас он находится в СИЗО, анализом его поведения в ближайшее время займутся психиатры. При этом 29 декабря ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».