Медведев утвердил субсидирование ипотеки семьям с двумя и тремя детьми

Постановление, о субсидия по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства 10 января.

«В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей», — говорится в объяснительной записке к постановлению.

Ставка будет субсидирована до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке или рефинансировали существующий.

Таким образом, россияне, у которых родится второй или третий ребенок, смогут получить до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

О новых мерах господдержки заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря прошлого года.