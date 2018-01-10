В зоопарке Уссурийска леопард напал на ребёнка

Леопард напал на маленького ребенка в зоопарке Уссурийска 10 января. Родители отвлеклись на старшего брата пострадавшего мальчика, и сын оказался слишком близко у клетки.

Подробности сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. Семья приехала в зверинец из города Арсеньева. Леопард схватил мальчика двух лет за голову и покусал. Ребенка немедленно доставили в больницу и оказали помощь.

Родителям придется отвечать за случившееся по административной статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Зоопарк проверяет прокуратура.