За предполагаемым налетчиком на почтальонов в Купчино ездили на Ставрополье

Оперативники уголовного розыска петербургского главка и сотрудники Фрунзенского УМВД раскрыли нападение на почтальонов, разносивших пенсии, в Купчино. Налетчика, похитившего 620 тысяч рублей, искали месяц и задержали на другом конце страны.

Местом преступления, совершенного утром 4 декабря 2017 года, стал подъезд дома №2, корпус 1, по улице Купчинской. Там двух сотрудниц почты, только начинавших смену, встретил неизвестный, чье лицо скрывал натянутый до ушей шарф. Без лишних предисловий он срезал с плеча одной из потерпевших сумку с крупной суммой денег и был таков.

Как стало известно «Фонтанке», к 10 января сотрудники правоохранительных органов проделали большую работу. Они установили личность предполагаемого разбойника — 30-летнего Абдуллаева, — который к тому моменту был далеко от Петербурга (отсутствие работы не привязывало его к Северной столице). Но даже на Ставрополье мужчина не смог затеряться: его нашли по одному из адресов в городе Новопавловск. Злоумышленника изобличили в совершении преступления, но деньги так и не вернули. Фигурант взят под стражу.