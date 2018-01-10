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10.01.2018 08:31

США разработают ядерную боеголовку для сдерживания России на Ближнем Востоке

США решили ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку. Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических снарядов на Ближнем Востоке.

Как объяснил изданию бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал, Пентагон опирается на новую ядерную доктрину, им же и подготовленную. Согласно документу, боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Доктрина расширяет возможности для использования США ядерного оружия. К примеру, это может быть ответом на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам или уничтожила важные объекты инфраструктуры. Ожидается, что документ будет опубликован в конце января.

«Это довольно хороший, умеренный, но сильный язык, который дает понять, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к многочисленным последствиям для них», — сказал Вулфстал.

Сторонники контроля над вооружением выразили тревогу по поводу такого решения. По их утверждениям, это делает ядерную войну еще более вероятной, особенно учитывая нестабильный характер президента Дональда Трампа


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