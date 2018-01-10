В странах Карибского бассейна объявили угрозу цунами из-за землетрясения
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море. Об этом 10 января сообщил Тихоокеанский центр предупреждения цунами.
Образовалась угрозы цунами. Волны могут распространиться на расстояние до 1000 километров от эпицентра, который находился к северу от Гондураса. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Под угрозой оказались жители прибрежных зон Кубы, Ямайки, Панамы, Мексики, Гондураса, Гватемалы и Никарагуа.
Властям рекомендовано предупредить жителей о грозящей опасности.