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10.01.2018 08:05

Посольство России предостерегло США от вмешательства в президентские выборы

В посольстве России в США назвали прямым «вмешательством» требования США допустить «кого-либо к выборам в России» и «политизированными и необоснованными» обвинения Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации кандидатов на выборах российского президента. Об этом 10 января сообщается в Facebook дипломатического представительства России.

Кроме того, российское посольство назвало сомнения по поводу демократического характера предстоящих выборов «несостоятельными». «В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду, что американские власти не будут мешать россиянам, которые живут США, принимать участие в голосовании на выборах президента, пишет РБК.

В Государственном департаменте ответили обеспокоенностью на то, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата оппозиционного политика Алексея Навального. В Госдепе заявили, что таким образом российское правительство не смогло создать в стране условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод».

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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