Полиция Туниса разогнала демонстрантов слезоточивым газом

Полиция в Тунисе 9 января вечером применила слезоточивый газ для разгона протестующих в столице страны, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным канала, ссылающегося на свидетелей, стражи правопорядка применили спецсредства, после того как толпа демонстрантов в ходе антиправительственной акции протеста ворвалась в один из столичных торговых центров.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года проходят уже вторые сутки в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации.