Горсовет Вашингтона решил переименовать улицу перед посольством России в честь Немцова

Городской совет Вашингтона принял законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза.

"Сегодня два решения принял Городской совет Вашингтона. В первом чтении единогласно одобрен законопроект о площади Бориса Немцова перед посольством России. Одновременно с этим совет проголосовал за ускоренный порядок принятия закона", – сказал он.

Кара-Мурза пояснил, что при обычном порядке проект закона вступил бы в силу только весной. "Нам важно, чтобы церемония открытия площади состоялась 27 февраля, в третью годовщину убийства", – добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что принятие второго законопроекта, который носит "чрезвычайный" характер, позволит приблизить дату переименования. "И сегодня уже точно можно говорить, что 27 февраля на карте Вашингтона появится площадь Бориса Немцова. Это первое в мире увековечение его памяти", – добавил он. По словам Кара-Мурзы, срочный законопроект вступит в силу через десять дней, 19 января, однако новые таблички будут закрыты до официальной церемонии открытия, запланированной на день годовщины убийства Немцова.

После этого адрес посольства России станет двойным – "Борис Немцов плаза – Висконсин-авеню". В пояснительных материалах к законопроекту указано, что в случае "символического переименования" новое название добавляется к официальному. Переименована будет проезжая и пешеходная площадь непосредственно перед главными воротами российской дипмиссии.

При этом чрезвычайный законопроект имеет временный статус, он действует в течение трех месяцев, но за это время Горсовет полностью завершит работу над основным. После того, как его подпишет мэр, начнется 30-дневный период его пассивного рассмотрения в Конгрессе США, но, как заметил Кара-Мурза, это лишь формальная процедура, федеральные законодатели могут заблокировать его лишь решением обеих палат, вероятность этого практически нулевая.