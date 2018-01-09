Умер знаменитый советский бас Александр Ведерников

Советский и российский оперный певец (бас) Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

По ее словам, о смерти сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников.

Ведерников — народный артист СССР и лауреат Государственной премии СССР. С 1958 по 1990 год он был солистом Большого театра, а затем трудился там же консультантом по вокалу. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.

Певец исполнял такие оперные партии, как Иван Сусанин в одноименном произведении Глинки, Фарлаф в «Руслане и Людмиле», Кутузов в «Войне и мире», Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», Рамфис в «Аиде» и другие. Он также работал над вокальными партиями в фильмах «Царская невеста», «Каменный гость» и «Катерина Измайлова».